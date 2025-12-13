Лукашенко помиловал 123 человека, в том числе нобелевского лауреата

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 граждан разных стран, осуждённых в республике. Все они отбывали сроки за серьёзные преступления: шпионаж, терроризм и экстремистскую деятельность.

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента, это решение — результат договорённостей с главой США Дональдом Трампом. Акция помилования стала ответом на просьбу американской стороны. В число лиц, которых отпустили на свободу, вошли лидер протестов 2020 года Мария Колесникова, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, приговорённый в 2023 году к 10 годам лишения свободы, и банкир-оппозиционер Виктор Бабарико, осуждённый на 14 лет.

Поводом для такого шага, по данным канала, стала отмена санкций против белорусской калийной отрасли, ранее введённых при Джо Байдене. Минск также ожидает снятия и других ограничений, и помилование, по всей видимости, — часть этого процесса.

Помилование в Белоруссии является исключительной прерогативой президента страны. Оно не означает пересмотра дела или снятия вины, а лишь освобождает осуждённого от дальнейшего отбывания наказания.