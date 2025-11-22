Лукашенко по договорённости с Трампом помиловал 31 украинца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках договорённостей с американским лидером Дональдом Трампом помиловал 31 гражданина Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

«В развитие достигнутых договорённостей между Трампом и Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооружённого конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны», — приводит её слова агентство БелТА.

Согласно заявлению пресс-секретаря белорусского лидера, в данный момент происходит процесс передачи помилованных украинской стороне. Имена граждан не приводятся.

Власти Незалежной официально это сообщение пока не комментировали.