Лукашенко помиловал 25 человек, в том числе осуждённых за экстремизм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 25 человек, среди них есть осуждённые за преступления экстремистской направленности. Указ главы республики был опубликован в преддверии Дня народного единства, которые отмечается в стране 17 сентября.
«Среди помилованных — 12 женщин и 13 мужчин; 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осуждённая является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте», — сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
Все они признали вину и раскаялись.
А 11 сентября Александр Лукашенко по просьбе американского лидера Дональда Трампа помиловал 14 иностранных граждан. В этот же день президент Белоруссии встретился с представителем президента США Джо Коулом. По итогам их переговоров США сняли санкции с авиакомпании Belavia.