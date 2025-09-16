Лукашенко помиловал 25 человек, в том числе осуждённых за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 25 человек, среди них есть осуждённые за преступления экстремистской направленности. Указ главы республики был опубликован в преддверии Дня народного единства, которые отмечается в стране 17 сентября.

«Среди помилованных — 12 женщин и 13 мужчин; 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих из них есть дети, а одна осуждённая является многодетной матерью. Один из помилованных совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте», — сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

Все они признали вину и раскаялись.