Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Марию Колесникову — одного из лидеров протестов 2020 года. Это стало возможным благодаря переговорам с делегацией США во главе со спецпредставителем Джоном Коулом, сообщает пресс-служба лидера республики.

«Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно Законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», — говорится в сообщении.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже подтвердил, что Минск передал Киеву пятерых украинских заключённых. Также он отметил роль США в переговорном процессе.

Всего с учётом решений президента Белоруссии, принятых в конце ноября, общее число помилованных достигло 156 человек. В их числе граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии. Колесникова была ключевой фигурой в белорусской оппозиции во время президентских выборов 2020 года и последующих протестов. В сентябре 2021 года её приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинениям в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.