Лукашенко дал спецпосланнику Трампа ценные советы по Украине

В ходе визита в Минск спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул провёл переговоры с президентом Александром Лукашенко. По итогам встречи дипломат отметил важную роль белорусского лидера в контексте украинского конфликта.

Коул заявил журналистам, что Лукашенко помогает и даёт Вашингтону ценные рекомендации относительно ситуации на Украине. Американский представитель подчеркнул, что советы оказались действительно полезными.

«Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», — сказал Коул.

Дипломат также отметил важность давних и доверительных отношений между Лукашенко и российским президентом Владимиром Путиным для продвижения мирного процесса. Коул пояснил, что такая дружба и уровень диалога позволяют белорусскому лидеру давать советы Кремлю, и даже если не все они будут приняты, этот канал коммуникации сам по себе полезен для поиска урегулирования.