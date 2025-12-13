Путин в Индии
Регион
13 декабря, 12:59

Лукашенко дал спецпосланнику Трампа ценные советы по Украине

Обложка © Администрация президента Белоруссии

В ходе визита в Минск спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул провёл переговоры с президентом Александром Лукашенко. По итогам встречи дипломат отметил важную роль белорусского лидера в контексте украинского конфликта.

Коул заявил журналистам, что Лукашенко помогает и даёт Вашингтону ценные рекомендации относительно ситуации на Украине. Американский представитель подчеркнул, что советы оказались действительно полезными.

«Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», — сказал Коул.

Дипломат также отметил важность давних и доверительных отношений между Лукашенко и российским президентом Владимиром Путиным для продвижения мирного процесса. Коул пояснил, что такая дружба и уровень диалога позволяют белорусскому лидеру давать советы Кремлю, и даже если не все они будут приняты, этот канал коммуникации сам по себе полезен для поиска урегулирования.

Лукашенко признался, что ему нравится, как действует Трамп

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Лукашенко встретился с делегацией из США во главе со специальным посланником Джоном Коулом. По итогам этой встречи Вашингтон снял свои санкции с белорусского калия по прямому указанию американского президента Дональда Трампа.

