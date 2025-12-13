Лукашенко дал спецпосланнику Трампа ценные советы по Украине
Обложка © Администрация президента Белоруссии
В ходе визита в Минск спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул провёл переговоры с президентом Александром Лукашенко. По итогам встречи дипломат отметил важную роль белорусского лидера в контексте украинского конфликта.
Коул заявил журналистам, что Лукашенко помогает и даёт Вашингтону ценные рекомендации относительно ситуации на Украине. Американский представитель подчеркнул, что советы оказались действительно полезными.
«Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», — сказал Коул.
Дипломат также отметил важность давних и доверительных отношений между Лукашенко и российским президентом Владимиром Путиным для продвижения мирного процесса. Коул пояснил, что такая дружба и уровень диалога позволяют белорусскому лидеру давать советы Кремлю, и даже если не все они будут приняты, этот канал коммуникации сам по себе полезен для поиска урегулирования.
Ранее Life.ru сообщал, что Александр Лукашенко встретился с делегацией из США во главе со специальным посланником Джоном Коулом. По итогам этой встречи Вашингтон снял свои санкции с белорусского калия по прямому указанию американского президента Дональда Трампа.
