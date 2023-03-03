В Белоруссии нобелевского лауреата Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам лишения свободы
Нобелевского лауреата и руководителя правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Такой вердикт вынес суд Ленинского района Минска.
Также осуждены на 9 и 7 лет колонии проходившие по делу представители "Весны" Валентин Стефанович и Владимир Лабкович. А Дмитрию Соловьёву определили наказание в виде 8 лет лишения свободы. Сейчас он находится за пределами страны, его дело рассматривали в порядке специального производства.
По информации агентства БелТА, осуждённых признали виновными по уголовным статьям о контрабанде в составе организованной группы и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Напомним, белорусскому активисту Алесю Беляцкому присудили Нобелевскую премию в 2022 году. Он был избран лауреатом за то, что защищал "фундаментальные права граждан". Беляцкий и другие деятели центра "Весна" были арестованы после обысков в правозащитных и негосударственных организациях Белоруссии 14 июля 2021 года. Активист обвинялся в том, что в составе организованной группы в качестве руководителя перевёз через границу крупную сумму денег для дестабилизации обстановки в стране.
ТАСС / AP / Vitaly Pivovarchyk