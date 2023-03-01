Экс-глава управления ФТС получил 10 лет колонии за злоупотребления
В Москве суд приговорил к десяти годам колонии экс-главу управления ФТС Кизлыка за злоупотребления
Александр Кизлык. Обложка © t.me / moscownewsagency
Бывший начальник управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Кизлык приговорён к десяти годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, приведшими к ущербу на 25 миллионов рублей. Такое решение принял Дорогомиловский суд Москвы, пишет РИА "Новости".
"Назначить Кизлыку Александру Петровичу наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказала судья.
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Также Кизлык лишён звания генерал-лейтенанта таможенной службы. Его заместитель Алексей Серебро, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин приговорены к срокам от пяти до семи лет лишения свободы.
В ходе рассмотрения дела было установлено, что с 3 июля 2018-го по 22 июля 2019 года фигуранты приняли заведомо незаконные процессуальные решения, злоупотребляя должностными полномочиями и действуя вопреки интересам ФТС. В результате этого лица, совершившие неправомерное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, были освобождены от уголовной ответственности и им необоснованно возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства.
Напомним, Кизлык и его заместитель Серебро были задержаны по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями в декабре 2019 года. В феврале 2021 года суд конфисковал имущество экс-главы управления ФТС на сумму более 150 миллионов рублей.