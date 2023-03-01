Экс-глава управления ФТС получил 10 лет колонии за злоупотребления

Бывший начальник управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) Александр Кизлык приговорён к десяти годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, приведшими к ущербу на 25 миллионов рублей. Такое решение принял Дорогомиловский суд Москвы, пишет РИА "Новости".

"Назначить Кизлыку Александру Петровичу наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказала судья.

Также Кизлык лишён звания генерал-лейтенанта таможенной службы. Его заместитель Алексей Серебро, замначальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин, замначальника Внуковской таможни Константин Мишин, старший дознаватель по особо важным делам Домодедовской таможни Андрей Шурыгин приговорены к срокам от пяти до семи лет лишения свободы.