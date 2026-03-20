Лукашенко сообщил о предложении Трампа заключить «большую сделку» с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона выступила с инициативой о подготовке «большой сделки» между двумя странами. Соответствующее предложение поступило в ходе переговоров от имени главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

По словам белорусского лидера, в документе предполагается отразить ряд вопросов, которые уже находятся в повестке двусторонних контактов. Лукашенко подчеркнул, что воспринял это предложение позитивно.

«Я что, отпираться буду? Не то, что я уже там счастлив. Но для Беларуси это важно, и для меня в том числе. Поэтому я сказал: «Я это нормально воспринимаю. Передайте Дональду, что я согласен эту «большую сделку» подготовить», — сообщил Лукашенко.

Он также добавил, что Минск уже обозначил свои интересы и направил американской стороне соответствующие предложения, которые сейчас находятся в стадии проработки. Детали возможного соглашения и конкретные сферы сотрудничества не раскрываются.

Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул после переговоров в Минске заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил Александра Лукашенко принять участие в следующих заседаниях Совета мира. По его словам, в Вашингтоне были разочарованы отсутствием белорусского лидера на недавней встрече, но приглашение для него остаётся в силе.