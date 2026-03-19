Трамп пригласил Лукашенко на будущие заседания Совета мира

Президент США Дональд Трамп пригласил Александра Лукашенко принять участие в следующих заседаниях Совета мира. Об этом после переговоров в Минске заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул.

По его словам, в Вашингтоне были разочарованы тем, что белорусский лидер не смог приехать на недавнюю встречу этого формата. При этом приглашение для него, как утверждается, остаётся в силе.

«Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос», — сказал Коул.

Заявление прозвучало после переговоров спецпосланника США с Лукашенко. По данным белорусских и российских СМИ, тема возможного участия в дальнейших встречах действительно поднималась во время беседы.

Как сообщалось, первое заседание Совета мира прошло в феврале в Вашингтоне. Теперь американская сторона рассчитывает увидеть Лукашенко на одном из следующих мероприятий. Сам Коул также сообщил, что белорусский президент подтвердил готовность принять участие в одном из будущих заседаний. Таким образом, тема возможного визита Лукашенко в США получила продолжение.

Совет мира был учреждён президентом США Дональдом Трампом в конце января на площадке Всемирного экономического форума в Давосе. Устав новой структуры подписали 19 стран, а позже, как утверждала американская сторона, к формату присоединились и другие государства.

Изначально этот механизм создавался в рамках договорённостей между Израилем и ХАМАС для управления сектором Газа. Однако в дальнейшем его задачи обозначили гораздо шире — от предотвращения кризисов до урегулирования конфликтов в разных регионах мира.

Первое заседание Совета мира уже состоялось. Россия в нём участия не принимала.