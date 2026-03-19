Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 12:54

Трамп пригласил Лукашенко на будущие заседания Совета мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, © Life.ru

Президент США Дональд Трамп пригласил Александра Лукашенко принять участие в следующих заседаниях Совета мира. Об этом после переговоров в Минске заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул.

По его словам, в Вашингтоне были разочарованы тем, что белорусский лидер не смог приехать на недавнюю встречу этого формата. При этом приглашение для него, как утверждается, остаётся в силе.

«Но президент Трамп пригласил президента Лукашенко поучаствовать в любых других заседаниях Совета мира. Мы обсудили этот вопрос», — сказал Коул.

Совет мира в США закончился дракой с участием охраны Ильхама Алиева
Совет мира в США закончился дракой с участием охраны Ильхама Алиева

Заявление прозвучало после переговоров спецпосланника США с Лукашенко. По данным белорусских и российских СМИ, тема возможного участия в дальнейших встречах действительно поднималась во время беседы.

Как сообщалось, первое заседание Совета мира прошло в феврале в Вашингтоне. Теперь американская сторона рассчитывает увидеть Лукашенко на одном из следующих мероприятий. Сам Коул также сообщил, что белорусский президент подтвердил готовность принять участие в одном из будущих заседаний. Таким образом, тема возможного визита Лукашенко в США получила продолжение.

Совет мира был учреждён президентом США Дональдом Трампом в конце января на площадке Всемирного экономического форума в Давосе. Устав новой структуры подписали 19 стран, а позже, как утверждала американская сторона, к формату присоединились и другие государства.

Трамп задремал на первом заседании Совета мира, который он и придумал
Трамп задремал на первом заседании Совета мира, который он и придумал

Изначально этот механизм создавался в рамках договорённостей между Израилем и ХАМАС для управления сектором Газа. Однако в дальнейшем его задачи обозначили гораздо шире — от предотвращения кризисов до урегулирования конфликтов в разных регионах мира.

Первое заседание Совета мира уже состоялось. Россия в нём участия не принимала.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Белоруссия
  • Дональд Трамп
  • Александр Лукашенко
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar