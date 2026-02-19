Трамп задремал на первом заседании Совета мира, который он и придумал

На кадрах трансляции видно, что Трамп сидит с закрытыми глазами во время выступлений разных делегатов. Операторы два раза поймали американского президента в таком состоянии.

Это не первый случай засыпаний Трампа. В ноябре 2025 года в соцсетях появились кадры, как глава Белого дома сидит с закрытыми глазами во время переговоров в Овальном кабинете. Также он дремал на пресс-конференции. Тогда вице-президент Джей Ди Вэнс взял на себя ответы на сложные вопросы журналистов. В Белом доме отрицают, что президент якобы спит на официальных мероприятиях.