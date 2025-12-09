Трамп едва не уснул на встрече с кабмином в Вашингтоне

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с членами кабинета министров в Вашингтоне вновь демонстрировал признаки сонливости. По наблюдениям журналистов, республиканец подолгу моргал и выглядел задумчивым.

На встрече 8 декабря, пока другие участники выступали, Трамп, по оценке корреспондентов, едва не засыпал. Ранее хозяин Белого дома неоднократно критиковал экс-президента Джо Байдена, называя его «сонным» и утверждая, что тот мог бы заснуть в любой момент и потерять контроль над собой.

Ранее по соцсетям разлетелись кадры, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время переговоров в Овальном кабинете. Несмотря на то, что пресс-служба администрации уверяла, что Трамп не спал, фотографии с президентом быстро набрали популярность в Сети и вызвали волну шуток и споров. На снимках республиканец выглядит усталым, временами его глаза кажутся закрытыми, а в другие моменты — едва открытыми. Этот эпизод стал поводом для новых разговоров об эффективности работы американского лидера и его состоянии здоровья.