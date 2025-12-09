Уитакер: Трамп может отказаться от урегулирования конфликта на Украине

США могут приостановить усилия по урегулированию конфликта на Украине, если американский президент Дональд Трамп сочтёт мирное соглашение невозможным. Об этом заявил Fox News постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

По словам Уитакера, республиканец способен отступить от переговорного процесса, если цели окажутся недостижимыми. При этом постпред отметил, что Вашингтон близок к достижению значимого прогресса и продолжает работу над соглашением.

Кроме того, Уитакер утверждает, что американский лидер знает, как надавить «как на россиян, так и на украинцев», чтобы принудить их к мирному урегулированию. По его мнению, соглашение по Украине будет сложным документом из множества пунктов.

А ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц усомнился в некоторых пунктах американского мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Он не уточнил, какие именно предложения США вызывают вопросы у Берлина, но отметил, что у Европы «есть козыри на руках», подразумевая наличие собственных подходов и рычагов влияния в переговорном процессе.