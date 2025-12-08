Германия скептически оценивает некоторые пункты американского мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Данное заявление сделал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне.

Мерц не уточнил, какие именно предложения США вызывают вопросы у Берлина, но отметил, что у Европы «есть козыри на руках», подразумевая наличие собственных подходов и рычагов влияния в переговорном процессе. Встреча, проходящая в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, собрала Зеленского, британского премьера Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и германского канцлера для обсуждения возможных путей деэскалации.

В ходе данной встречи были сделаны заявления о важности ближайших дней, которые могут стать «решающими» для Украины. Стармер подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Киев как в военном, так и в дипломатическом аспектах, чтобы обеспечить «справедливое и устойчивое» урегулирование. Он также подтвердил принцип, согласно которому вопросы, касающиеся Украины, должны решаться самой Украиной.