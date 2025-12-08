СМИ раскрыли, чего больше всего опасается Мерц при финансировании Украины

На встрече европейских лидеров и главы украинского режима Владимира Зеленского в Лондоне канцлер Германии Фридрих Мерц намерен обсудить возможное увеличение финансовой нагрузки Германии на поддержку Киева в 2026 году. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Ожидается, что на переговорах на Даунинг-стрит Мерц выразит обеспокоенность тем, что Берлин, крупнейший поставщик военной помощи Украине, может в итоге взять на себя большую часть расходов на поддержку Украины в следующем году», — говорится в материале.

Мерц намерен озвучить на встрече с коллегами из Европы и Владимиром Зеленским обеспокоенность тем, что Германия может нести непропорционально большую часть затрат на помощь Украине. Вопрос касается прежде всего военной поддержки и финансовых обязательств, в то время как Франция и Великобритания, по информации СМИ, ограничены в своих возможностях.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия распределила между странами ЕС суммы гарантий для крупного кредита Украине, который планируется выдать под залог замороженных российских активов. Наибольшую финансовую нагрузку придётся нести Германии. Эта помощь необходима для обеспечения согласия на кредит со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.