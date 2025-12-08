Politico узнало, по чьим кошелькам ЕС раскладывает «российский» кредит Украине

Еврокомиссия распределила между странами ЕС суммы гарантий для огромного кредита Украине, который планируют выдать под залог замороженных российских активов. Больше всех придётся раскошелиться Германии. Об этом сообщило издание Politico.

«Эта помощь… необходима, чтобы обеспечить согласие на кредит со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера», — говорится в материале.

Брюссель на закрытой встрече назвал дипломатам «баснословные суммы», которые придётся собрать для обеспечения кредита Киеву. Если общий объём составит 210 миллиардов евро, то лидером взносов станет Германия — её часть может достигнуть 51,3 миллиарда, что соответствует 24,4% валового национального дохода страны. На втором месте Франция: Парижу придётся покрыть 16,2% своего ВНД, или около 34 миллиардов евро. Третья по сумме — Италия, её вклад оценили в 25,1 миллиарда, что составляет 12% национального дохода.

Ранее сообщалось, что план ЕС выделить Украине кредит за счёт замороженных российских активов может обернуться серьёзными юридическими проблемами. Инициатива почти неизбежно станет объектом судебных споров и не вызывает иллюзий относительно своей уязвимости. Даже внутри экспертного сообщества Евросоюза нет единого мнения о законности схемы, а сам проект несёт существенные юридические и финансовые риски.