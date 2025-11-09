«Сонливый Дон вернулся»: Трамп уснул на пресс-конференции в Овальном кабинете

По соцсетям разлетелись кадры, на которых президент США Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами во время переговоров в Овальном кабинете. В Белом доме утверждают, что глава государства не спал, а отвечал на вопросы журналистов. Об этом сообщает CNN.

«Сонливый Дон вернулся», — подписала снимки пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Фотографии с президентом быстро набрали популярность в Сети и вызвали волну шуток и споров. На снимках Трамп выглядит усталым, временами его глаза кажутся закрытыми, а в другие моменты — едва открытыми. Этот эпизод стал поводом для новых разговоров об эффективности работы американского лидера и его состоянии здоровья.

Ранее сообщалось, что Трамп уснул прямо во время пресс-конференции, передав слово вице-президенту Джей Ди Вэнсу. 79-летний президент выглядел уставшим и большую часть брифинга провёл с закрытыми глазами. Когда его спросили о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям, Трамп жестом предложил ответить Вэнсу, который заверил, что инициатива продолжит действовать и при нынешней администрации.