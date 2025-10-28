Россия и США
28 октября, 07:37

Трамп поделился своими идеальными результатами после прохождения МРТ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В начале октября президент США Дональд Трамп прошёл магнитно-резонансную томографию (МРТ) в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и получил идеальные результаты обследования. Об этом он сообщил изданию NBC.

«Да, мне сделали МРТ. И результаты были идеальными», — сказал Трамп.

Американский лидер отказался раскрывать причину проведения МРТ, предложив журналистам обратиться к врачам, которые назвали его результаты «одними из лучших, которые они когда-либо видели».

Ранее сообщалось, что у Трампа наблюдаются признаки возрастного снижения памяти и физической активности, характерные для старческого возраста, но не свидетельствующие о деменции. Трамп способен самостоятельно управлять своими действиями и долго говорить, однако мозг президента не всегда уверен в сказанном. Несмотря на это, он сохраняет контроль над поведением и речью, хотя память и физические возможности уступают прежним годам.

