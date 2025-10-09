Валдайский форум
9 октября, 07:42

«Это не очень хорошо»: У Трампа заметили признаки ухудшения когнитивных функций

Невролог Новоселов рассказал о заметном ухудшении когнитивных функций у Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

У президента США Дональда Трампа наблюдаются ухудшение памяти и физической активности, характерные для старческого возраста, однако это не деменция. Об этом аif.ru сообщил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«Он сам управляет своим поведением, способен довольно долго говорить, что он хочет, то и делает. Человек с деменцией, по сути, беспомощен. Но то, что мозг Трампа не уверен в том, что он говорит, это не очень хорошо», — сказал он.

Хотя Трамп сохраняет способность управлять своими действиями и речью, его память и физические возможности уступают прежним годам. Врач подчеркнул, что наблюдаемое снижение когнитивных функций не является деменцией, однако повторение одной и той же мысли свидетельствует о некоторых проблемах в работе мозга президента.

«До деменции далеко»: Психиатр сравнил когнитивные способности Трампа и Байдена

В последние месяцы в США активно обсуждают состояние здоровья президента Дональда Трампа. Отмечаются признаки ухудшения когнитивных функций, включая сложности в речи, мышлении и концентрации внимания. Ряд специалистов связывают это с возрастом и возможными нейродегенеративными процессами, не исключая деменции. Одновременно представители администрации и сторонники президента отвергают эти выводы, подчеркивая его высокую активность и способность к управлению страной. Вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, в частности, охарактеризовал Трампа как лидера с неиссякаемой энергией, утверждая, что у него «нет выключателя».

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
