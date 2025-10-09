«Это не очень хорошо»: У Трампа заметили признаки ухудшения когнитивных функций
Невролог Новоселов рассказал о заметном ухудшении когнитивных функций у Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
У президента США Дональда Трампа наблюдаются ухудшение памяти и физической активности, характерные для старческого возраста, однако это не деменция. Об этом аif.ru сообщил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
«Он сам управляет своим поведением, способен довольно долго говорить, что он хочет, то и делает. Человек с деменцией, по сути, беспомощен. Но то, что мозг Трампа не уверен в том, что он говорит, это не очень хорошо», — сказал он.
Хотя Трамп сохраняет способность управлять своими действиями и речью, его память и физические возможности уступают прежним годам. Врач подчеркнул, что наблюдаемое снижение когнитивных функций не является деменцией, однако повторение одной и той же мысли свидетельствует о некоторых проблемах в работе мозга президента.
В последние месяцы в США активно обсуждают состояние здоровья президента Дональда Трампа. Отмечаются признаки ухудшения когнитивных функций, включая сложности в речи, мышлении и концентрации внимания. Ряд специалистов связывают это с возрастом и возможными нейродегенеративными процессами, не исключая деменции. Одновременно представители администрации и сторонники президента отвергают эти выводы, подчеркивая его высокую активность и способность к управлению страной. Вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс, в частности, охарактеризовал Трампа как лидера с неиссякаемой энергией, утверждая, что у него «нет выключателя».
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.