«Это не очень хорошо»: У Трампа заметили признаки ухудшения когнитивных функций

У президента США Дональда Трампа наблюдаются ухудшение памяти и физической активности, характерные для старческого возраста, однако это не деменция. Об этом аif.ru сообщил врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«Он сам управляет своим поведением, способен довольно долго говорить, что он хочет, то и делает. Человек с деменцией, по сути, беспомощен. Но то, что мозг Трампа не уверен в том, что он говорит, это не очень хорошо», — сказал он.

Хотя Трамп сохраняет способность управлять своими действиями и речью, его память и физические возможности уступают прежним годам. Врач подчеркнул, что наблюдаемое снижение когнитивных функций не является деменцией, однако повторение одной и той же мысли свидетельствует о некоторых проблемах в работе мозга президента.