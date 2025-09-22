В США заподозрили деменцию у Трампа, путающего Армению с Камбоджей
Доктор Гартнер: У Трампа наблюдаются признаки деменции и ухудшения зрения
Признаки деменции, включая ухудшение речи, мышления и психомоторных функций, наблюдаются у президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший профессор Университета Джонса Хопкинса доктор Джон Гартнер в беседе с The Daily Beast.
«Мы должны учитывать значительное ухудшение речевых функций, мышления, психомоторных способностей, контроля над импульсами и целого ряда других областей», — сказал он.
До этого Трамп обладал богатым словарным запасом и строил очень чёткие предложения. Сейчас, по мнению Гартнера, можно заметить сокращение словарного запаса и моменты, когда президент не может закончить мысль. Эксперт добавил, что многие не осознают, что ранее Трамп был более красноречивым.
Слухи о возможных проблемах со здоровьем президента США Дональда Трампа усилились после того, как вокруг Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, где проходят лечение сотрудники Белого дома, были перекрыты дороги. В социальных сетях распространялись фотографии перекрытых улиц возле госпиталя, где Трамп ранее проходил лечение от коронавируса в 2020 году. В последнее время глава Белого дома допустил несколько явных оговорок. Так, он перепутал Армению с Камбоджей и Албанией.