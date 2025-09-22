В США заподозрили деменцию у Трампа, путающего Армению с Камбоджей

Признаки деменции, включая ухудшение речи, мышления и психомоторных функций, наблюдаются у президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший профессор Университета Джонса Хопкинса доктор Джон Гартнер в беседе с The Daily Beast.

«Мы должны учитывать значительное ухудшение речевых функций, мышления, психомоторных способностей, контроля над импульсами и целого ряда других областей», — сказал он.

До этого Трамп обладал богатым словарным запасом и строил очень чёткие предложения. Сейчас, по мнению Гартнера, можно заметить сокращение словарного запаса и моменты, когда президент не может закончить мысль. Эксперт добавил, что многие не осознают, что ранее Трамп был более красноречивым.