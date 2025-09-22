Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 07:58

В США заподозрили деменцию у Трампа, путающего Армению с Камбоджей

Доктор Гартнер: У Трампа наблюдаются признаки деменции и ухудшения зрения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Признаки деменции, включая ухудшение речи, мышления и психомоторных функций, наблюдаются у президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший профессор Университета Джонса Хопкинса доктор Джон Гартнер в беседе с The Daily Beast.

«Мы должны учитывать значительное ухудшение речевых функций, мышления, психомоторных способностей, контроля над импульсами и целого ряда других областей», — сказал он.

До этого Трамп обладал богатым словарным запасом и строил очень чёткие предложения. Сейчас, по мнению Гартнера, можно заметить сокращение словарного запаса и моменты, когда президент не может закончить мысль. Эксперт добавил, что многие не осознают, что ранее Трамп был более красноречивым.

Сотрудники Белого дома не могут понять, когда Дональд Трамп спит
Сотрудники Белого дома не могут понять, когда Дональд Трамп спит

Слухи о возможных проблемах со здоровьем президента США Дональда Трампа усилились после того, как вокруг Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, где проходят лечение сотрудники Белого дома, были перекрыты дороги. В социальных сетях распространялись фотографии перекрытых улиц возле госпиталя, где Трамп ранее проходил лечение от коронавируса в 2020 году. В последнее время глава Белого дома допустил несколько явных оговорок. Так, он перепутал Армению с Камбоджей и Албанией.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar