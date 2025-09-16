Сотрудники Белого дома не могут понять, когда Дональд Трамп спит

Члены администрации президента США Дональда Трампа не знают, когда лидер спит, отмечая его постоянную занятость. Об этом в подкасте республиканки Кейт Миллер — экс-директора по коммуникациям вице-президента Майка Пенса — заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

«Никто из нас не может угнаться за ним, мы всегда шутим <...> Я имею в виду, что никто из нас не знает, когда он спит. Он всё время работает», — сказал он.

Бонди подчеркнула, что работники администрации шутят о том, как сложно угнаться за ритмом работы Трампа. По её словам, президент постоянно занят и практически не отдыхает.