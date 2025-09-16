Сотрудники Белого дома не могут понять, когда Дональд Трамп спит
Члены администрации президента США Дональда Трампа не знают, когда лидер спит, отмечая его постоянную занятость. Об этом в подкасте республиканки Кейт Миллер — экс-директора по коммуникациям вице-президента Майка Пенса — заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.
«Никто из нас не может угнаться за ним, мы всегда шутим <...> Я имею в виду, что никто из нас не знает, когда он спит. Он всё время работает», — сказал он.
Бонди подчеркнула, что работники администрации шутят о том, как сложно угнаться за ритмом работы Трампа. По её словам, президент постоянно занят и практически не отдыхает.
Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс охарактеризовал Дональда Трампа как лидера с неиссякаемой энергией. По словам Вэнса, у президента «нет выключателя»: он может звонить ночью в 00:30 или в два часа ночи, а затем снова рано утром по совершенно другой теме, что подтверждает его постоянную активность.