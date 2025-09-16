Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 08:24

Сотрудники Белого дома не могут понять, когда Дональд Трамп спит

Генпрокурор США Бонди: Мы никогда не знаем, когда Дональд Трамп спит

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Matt Smith Photographer

Члены администрации президента США Дональда Трампа не знают, когда лидер спит, отмечая его постоянную занятость. Об этом в подкасте республиканки Кейт Миллер — экс-директора по коммуникациям вице-президента Майка Пенса — заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

«Никто из нас не может угнаться за ним, мы всегда шутим <...> Я имею в виду, что никто из нас не знает, когда он спит. Он всё время работает», — сказал он.

Бонди подчеркнула, что работники администрации шутят о том, как сложно угнаться за ритмом работы Трампа. По её словам, президент постоянно занят и практически не отдыхает.

«Байден месяцами ничего не делал»: Трамп с иронией отреагировал на слухи о своей смерти
«Байден месяцами ничего не делал»: Трамп с иронией отреагировал на слухи о своей смерти

Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс охарактеризовал Дональда Трампа как лидера с неиссякаемой энергией. По словам Вэнса, у президента «нет выключателя»: он может звонить ночью в 00:30 или в два часа ночи, а затем снова рано утром по совершенно другой теме, что подтверждает его постоянную активность.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar