Вице-президент США назвал Трампа человеком «без выключателя»

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс высказался о главе США Дональде Трампе как о лидере с неиссякаемой энергией, отметив, что у президента «нет выключателя». Своим мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News.

«Что я понял, работая с ним каждый день: у него нет выключателя. Иногда президент звонит вам в 00.30 или в два часа ночи, а потом звонит в шесть утра по совершенно другой теме», — рассказал вице-президент/

Отвечая на вопрос о возможном выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2028 года, Вэнс отказался от комментариев, подчеркнув, что сосредоточен на текущих обязанностях. Он также отметил, что американцы устали от политиков, которые начинают предвыборную гонку, едва проработав несколько месяцев на высоком посту.