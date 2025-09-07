Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 23:01

Глава Иллинойса назвал Трампа диктатором из-за угрозы ввода войск в Чикаго

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал президента США Дональда Трампа диктатором. Это произошло после того, как республиканец намекнул на возможность использования «министерства войны» в Чикаго для депортации нелегальных мигрантов.

«Президент США угрожает начать войну с американским городом. Это не шутка. Это ненормально. Дональд Трамп — не лидер, а напуганный человек. Иллинойс не позволит запугать себя самозваному диктатору», — написал Прицкер в социальной сети X.

«Щоб уси боялысь»: Неделя курьёзов от Трампа, Зеленского и Fox News
«Щоб уси боялысь»: Неделя курьёзов от Трампа, Зеленского и Fox News

Ранее Трамп подписал указ, которым переименовал министерство обороны США в «министерство войны». По его словам, это отражает текущее состояние дел в мире. Также американский лидер опубликовал в своём аккаунте в Truth Social скриншот поста, в котором есть фразы: «Люблю запах депортаций по утрам» и «Чикаго скоро узнает, почему это называется министерство войны».

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar