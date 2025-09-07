Глава Иллинойса назвал Трампа диктатором из-за угрозы ввода войск в Чикаго

Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал президента США Дональда Трампа диктатором. Это произошло после того, как республиканец намекнул на возможность использования «министерства войны» в Чикаго для депортации нелегальных мигрантов.

«Президент США угрожает начать войну с американским городом. Это не шутка. Это ненормально. Дональд Трамп — не лидер, а напуганный человек. Иллинойс не позволит запугать себя самозваному диктатору», — написал Прицкер в социальной сети X.