Глава Иллинойса назвал Трампа диктатором из-за угрозы ввода войск в Чикаго
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1
Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер назвал президента США Дональда Трампа диктатором. Это произошло после того, как республиканец намекнул на возможность использования «министерства войны» в Чикаго для депортации нелегальных мигрантов.
«Президент США угрожает начать войну с американским городом. Это не шутка. Это ненормально. Дональд Трамп — не лидер, а напуганный человек. Иллинойс не позволит запугать себя самозваному диктатору», — написал Прицкер в социальной сети X.
Ранее Трамп подписал указ, которым переименовал министерство обороны США в «министерство войны». По его словам, это отражает текущее состояние дел в мире. Также американский лидер опубликовал в своём аккаунте в Truth Social скриншот поста, в котором есть фразы: «Люблю запах депортаций по утрам» и «Чикаго скоро узнает, почему это называется министерство войны».