На первом заседании Совета мира Трамп вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении урегулировать конфликт на Украине. С такими словами он выступил на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

«То, что мы делаем, очень просто — мир. Это называется Совет мира. Слово лёгкое для произнесения, но сложное для воплощения. Мир. Но мы его создадим, и мы проделали действительно хорошую работу», — сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что его администрация за первый год работы урегулировала восемь конфликтов, а девятый — украинский — оказался сложнее, чем он предполагал. Он добавил, что с войной никогда нельзя знать заранее, что будет легко, а что нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что первое заседание Совета мира по управлению сектором Газа, созданного Дональдом Трампом, началось с опозданием. Среди участников — сам Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и постпред США при ООН Майк Уолтц. В списке — представители Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, а также лидеры Казахстана, Узбекистана, Турции и Румынии. Совет создан для обсуждения восстановления Газы после завершения конфликта Израиля и Палестины.