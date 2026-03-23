Вашингтон открыл «белое окно» для белорусских расчётов, заявил экономист
Американские власти отменили ограничения в отношении Минфина Белоруссии, ряда банков и компании «Беларуськалий». Экономист Павел Селезнёв отметил, что это решение позволит Минску легально участвовать в международных финансовых операциях и снизить транзакционные издержки при экспорте.
Белоруссия ежегодно зарабатывает около 2,4 миллиарда долларов на поставках калийных удобрений, которые критически важны для мировой продовольственной безопасности, пояснил экономист в интервью «Царьграду».
Эксперт подчеркнул — Вашингтон снимает санкции только в тех сферах, где это отвечает его стратегическим интересам. В остальных случаях ограничения сохраняются. Для России такие изменения могут создать дополнительные возможности для расчётов с западными контрагентами через белорусские структуры в рамках Союзного государства.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что американская сторона выступила с инициативой о подготовке «большой сделки» между двумя странами. Соответствующее предложение поступило от имени Дональда Трампа. Кроме того, Лукашенко отметил, что Трамп предложил ему встретиться во Флориде.
