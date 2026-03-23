23 марта, 09:34

Вашингтон открыл «белое окно» для белорусских расчётов, заявил экономист

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Traci L. Clever

Американские власти отменили ограничения в отношении Минфина Белоруссии, ряда банков и компании «Беларуськалий». Экономист Павел Селезнёв отметил, что это решение позволит Минску легально участвовать в международных финансовых операциях и снизить транзакционные издержки при экспорте.

Белоруссия ежегодно зарабатывает около 2,4 миллиарда долларов на поставках калийных удобрений, которые критически важны для мировой продовольственной безопасности, пояснил экономист в интервью «Царьграду».

Эксперт подчеркнул — Вашингтон снимает санкции только в тех сферах, где это отвечает его стратегическим интересам. В остальных случаях ограничения сохраняются. Для России такие изменения могут создать дополнительные возможности для расчётов с западными контрагентами через белорусские структуры в рамках Союзного государства.

«Штаты не пойдут на это»: Чем обернётся для РФ «большая сделка» Трампа и Лукашенко
Ранее Александр Лукашенко заявил, что американская сторона выступила с инициативой о подготовке «большой сделки» между двумя странами. Соответствующее предложение поступило от имени Дональда Трампа. Кроме того, Лукашенко отметил, что Трамп предложил ему встретиться во Флориде.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
