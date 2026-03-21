«Штаты не пойдут на это»: Чем обернётся для РФ «большая сделка» Трампа и Лукашенко

США не станут отказываться от санкций против России и Белоруссии, несмотря на подготовку так называемого большого договора президента РБ Александра Лукашенко с американским лидером Дональдом Трампом, уверен политолог Георгий Фёдоров. По его словам, стороны при этом могут договориться о разграничении влияния, а также о новых правилах взаимодействия.

К примеру, у американских компаний может появиться возможность работать по различным проектам в Белоруссии и России. Однако доверять США всецело не стоит, поскольку подписанные с ними договора всегда продвигают агрессивную политику Вашингтона, подчеркнул эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

«При этом Белоруссия не сможет стать мостом США и РФ, потому что у Минска ещё хуже были отношения с американцами, чем у России. В рамках этого договора возможно снятие санкций, но я не верю в то, что Штаты пойдут на это», — заключил аналитик.