«Штаты не пойдут на это»: Чем обернётся для РФ «большая сделка» Трампа и Лукашенко
Политолог Фёдоров: США не снимут санкции с РФ и Белоруссии при «большой сделке»
США не станут отказываться от санкций против России и Белоруссии, несмотря на подготовку так называемого большого договора президента РБ Александра Лукашенко с американским лидером Дональдом Трампом, уверен политолог Георгий Фёдоров. По его словам, стороны при этом могут договориться о разграничении влияния, а также о новых правилах взаимодействия.
К примеру, у американских компаний может появиться возможность работать по различным проектам в Белоруссии и России. Однако доверять США всецело не стоит, поскольку подписанные с ними договора всегда продвигают агрессивную политику Вашингтона, подчеркнул эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
«При этом Белоруссия не сможет стать мостом США и РФ, потому что у Минска ещё хуже были отношения с американцами, чем у России. В рамках этого договора возможно снятие санкций, но я не верю в то, что Штаты пойдут на это», — заключил аналитик.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что американская сторона выступила с инициативой о подготовке «большой сделки» между двумя странами. Соответствующее предложение поступило от имени Дональда Трампа. Кроме того, Лукашенко отметил, что Трамп предложил ему встретиться во Флориде.
