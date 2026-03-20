Три миллиарда — минимум: Лукашенко рассказал, как может заработать на американцах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США смогут купить белорусский рудник за сумму не менее, чем три миллиарда долларов. Политика цитирует агентство БелТА. Вопрос возник у журналистов после того, как Лукашенко в ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания признался, что предлагал Штатам приобрести калий и нефть.

«Думают. Но три миллиарда — это минимум. А [белорусское] правительство посчитает запасы ещё чего-то. Это будет дороже», — уточнил белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что США передали ему предложение о проведении двусторонней встречи на высшем уровне. Инициатива исходит от американского лидера Дональда Трампа.