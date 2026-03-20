Три миллиарда — минимум: Лукашенко рассказал, как может заработать на американцах
Лукашенко готов продать США белорусский рудник минимум за три миллиарда долларов
Александр Лукашенко на саммите БРИКС в России, 2024 год. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США смогут купить белорусский рудник за сумму не менее, чем три миллиарда долларов. Политика цитирует агентство БелТА. Вопрос возник у журналистов после того, как Лукашенко в ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания признался, что предлагал Штатам приобрести калий и нефть.
«Думают. Но три миллиарда — это минимум. А [белорусское] правительство посчитает запасы ещё чего-то. Это будет дороже», — уточнил белорусский лидер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что США передали ему предложение о проведении двусторонней встречи на высшем уровне. Инициатива исходит от американского лидера Дональда Трампа.
