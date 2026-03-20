Мелания Трамп попросила Лукашенко обсудить с Путиным украинских детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первая леди США Мелания Трамп попросила его обсудить с главой России Владимиром Путиным судьбу украинских детей, находящихся в РФ. Об этом он сообщил журналистам, комментируя переговоры с американской делегацией.

«Сейчас вот Мелания передала список детей, которые якобы в результате войны на Украине затерялись в России. И просит меня, чтобы при встрече с Владимиром Путиным я передал этот список, поговорил с ним, чтобы мы нашли в России этих детей, которые бежали от войны, скорее всего. Нашли и отдали Украине, если дети готовы и там готовы их взять на содержание», — сказал белорусский лидер.

При этом он жёстко высказался о реакции Киева, подчеркнув, что Владимиру Зеленскому эти дети не нужны, и если бы они были ему важны, конфликт давно был бы закончен.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что США передали ему предложение о проведении двусторонней встречи на высшем уровне. Инициатива, по его словам, исходит от Дональда Трампа, пригласившего белорусского коллегу в личную резиденцию во Флориде.