Лукашенко заявил, что ЕС заведуют «европейские девочки» и создают проблемы
Обложка © Life.ru
Всеми структурами в Евросоюзе заведуют «девочки», которые не могут адекватно принимать решения и выстроить нормальные связи с Россией и Белоруссией. Об этом сказал журналистам белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя сложившиеся отношения межу странами на континенте. Видеофрагмент речи политика публикует Telegram-канал «Пул первого».
«Да. Не сделали элементарное — ну кому там делать? Ну, вы же видите этих девочек, которые сегодня возглавляют не только министерства иностранных дел, но и все структуры в Брюсселе. Я не против женщин. Вы знаете, что у меня особое преклонение перед ними. Но вы видите — не такие, как у нас, женщины», — пояснил Лукашенко.
Он подчеркнул, что «европейские девочки» похоронили идею единого крепкого пространства от Владивостока до Лиссабона, когда «распластались перед американцами ещё во времена Джо Байдена».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.