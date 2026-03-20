Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 марта, 16:27

Лукашенко заявил, что ЕС заведуют «европейские девочки» и создают проблемы

Всеми структурами в Евросоюзе заведуют «девочки», которые не могут адекватно принимать решения и выстроить нормальные связи с Россией и Белоруссией. Об этом сказал журналистам белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя сложившиеся отношения межу странами на континенте. Видеофрагмент речи политика публикует Telegram-канал «Пул первого».

«Да. Не сделали элементарное — ну кому там делать? Ну, вы же видите этих девочек, которые сегодня возглавляют не только министерства иностранных дел, но и все структуры в Брюсселе. Я не против женщин. Вы знаете, что у меня особое преклонение перед ними. Но вы видите — не такие, как у нас, женщины», — пояснил Лукашенко.

Он подчеркнул, что «европейские девочки» похоронили идею единого крепкого пространства от Владивостока до Лиссабона, когда «распластались перед американцами ещё во времена Джо Байдена».

Лукашенко сообщил о предложении Трампа заключить «большую сделку» с Белоруссией
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США ведут военные действия против союзников республики. Об этом он предупредил американскую делегацию на встрече в Минске.

Татьяна Миссуми
