Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 10:31

Посол КНР выступил за бессрочный безвизовый режим между Россией и Китаем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Дипломатическое представительство Китая в России выступило с инициативой о будущем безвизовых поездок между двумя странами. Посол Чжан Ханьхуэй в беседе с ТАСС заявил, что существующий порядок желательно закрепить на постоянной основе.

По словам главы дипмиссии, отмена визовых формальностей создала «очень много удобных условий» для граждан обеих держав.

«Это полезно для народов», — подчеркнул дипломат.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о рекомендуемом сроке действия такого режима, посол выразил надежду, что он будет продлён «навсегда».

Больше никаких взрывающихся пауэрбанков: Китай вводит жёсткий стандарт безопасности

Ранее Life.ru писал, что британский журнал The Economist вышел с обложкой, в которой содержится послание для США от Китая: намёк на враждебную политику между лидерами Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Также характер обложки указывает на ошибку Трампа в Иране, которая сыграла на руку Пекину.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar