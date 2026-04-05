Посол КНР выступил за бессрочный безвизовый режим между Россией и Китаем

Дипломатическое представительство Китая в России выступило с инициативой о будущем безвизовых поездок между двумя странами. Посол Чжан Ханьхуэй в беседе с ТАСС заявил, что существующий порядок желательно закрепить на постоянной основе.

По словам главы дипмиссии, отмена визовых формальностей создала «очень много удобных условий» для граждан обеих держав.

«Это полезно для народов», — подчеркнул дипломат.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о рекомендуемом сроке действия такого режима, посол выразил надежду, что он будет продлён «навсегда».

Ранее Life.ru писал, что британский журнал The Economist вышел с обложкой, в которой содержится послание для США от Китая: намёк на враждебную политику между лидерами Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Также характер обложки указывает на ошибку Трампа в Иране, которая сыграла на руку Пекину.