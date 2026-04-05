Больше никаких взрывающихся пауэрбанков: Китай вводит жёсткий стандарт безопасности
В Китае ввели новый национальный технический регламент для портативных зарядных устройств — пауэрбанков, который не имеет аналогов по строгости в глобальной практике. Как сообщает Huawei Central, документ за номером GB 47372-2026 начнёт работать с 1 апреля 2027 года.
Каждый пауэрбанк проверят на прокол стальной иглой диаметром 4 мм. Её введут в корпус со скоростью 20 мм в секунду и оставят внутри на пять минут. За это время не должно возникнуть ни огня, ни взрыва, ни утечки электролита. Также батареи нагреют до 135 градусов на час — они не должны разрушиться. Кроме того, устройства испытают на падение, сдавливание и удары тяжёлыми предметами. На упаковке производители обязаны указывать безопасный срок службы, тип материалов батареи и содержание воды в электролите.
Любые пауэрбанки, не отвечающие перечисленным требованиям, окажутся под запретом к реализации на территории Китая. По оценкам отраслевых аналитиков, затраты на производство вырастут на 20–30 процентов, что неизбежно приведёт к удорожанию готовых изделий. В то же время внимание рынка переключится на крупных производителей и качественные товары.
Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года спрос на внешние аккумуляторы высокой ёмкости вырос в полтора раза. Продажи сверхъёмких пауэрбанков на 60 000 миллиампер-часов увеличились на 52%, а модели на 30 000 и 40 000 мАч показали рост на 51% и 34% соответственно. Несмотря на это, самыми востребованными оказались универсальные устройства на 10 000 мАч, занявшие 42% продаж, тогда как годом ранее лидировали компактные варианты всего на 5000 мАч.
