В преддверии 9 Мая берлинская полиция намерена запретить демонстрацию любой российской и советской атрибутики. Ограничения будут действовать 8 и 9 мая. В пресс-службе уточнили, что окончательное планирование пока не завершено, но, «исходя из текущей ситуации, можно предположить, что будут действовать те же правила, что и каждый год», пишет газета «Известия».

Немецкие власти объясняют свои меры «заботой о безопасности». Символику запрещают не саму по себе, а именно вблизи советских мемориалов, чтобы«избежать стычек между группами с полярными взглядами». Местные суды неоднократно признавали такие решения законными: лента якобы может стать лишь поводом для конфликта в людных местах.

Аналогичные табу давно введены в странах Балтии, Молдавии и на Украине. В Латвии в мае 2025 года возбудили 67 уголовных дел и задержали восемь человек за ношение георгиевской ленты и исполнение советских песен. В Эстонии за публичную демонстрацию этого знака — как в реальной жизни, так и в интернете — выписывают штраф около 470 евро.

При этом не все государства замалчивают историю. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ряд лидеров изъявили желание разделить с Россией радость праздника, и «мы с удовольствием будем их здесь встречать». В Москву на парад приедет премьер Словакии Роберт Фицо, также очень вероятен визит президента Сербии Александра Вучича.

В Восточной Европе же набирает силу теория «двух оккупаций»: крах Третьего рейха там воспринимают не как освобождение, а как смену одного режима другим. На этом фоне демонтируют памятники советским воинам, а Европарламент резолюциями фактически уравнивает ответственность Гитлера и Сталина за развязывание войны. В России это называют глобальной информационной войной против страны-победительницы.

Запрет Георгиевской ленты в Берлине — попытка отказаться от признания итогов ВОВ, заявила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко .По её словам, этот шаг является «очередной демонстрацией в публичном поле реальной кампании пошагового отступления современной Германии от признания итогов войны.