Россиянам грозит уголовная ответственность за осквернение георгиевской ленты

Георгиевскую ленту с 29 декабря 2022 года законодательно закрепили как один из символов воинской славы России, поэтому к ней применяются особые правовые рамки, напомнил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, закрытого перечня мест, куда разрешено крепить символ, закон не содержит, главное условие — уважительное отношение.

Лучше размещать ленту на груди слева (у сердца), либо на лацкане, воротнике или плече. Крепление должно быть аккуратным, чтобы лента держала форму и не пачкалась. Размещение на сумке, рюкзаке или в салоне автомобиля само по себе не считается нарушением, однако такой способ сопряжён с бытовыми рисками: лента быстро теряет вид, а потрёпанный или грязный символ при публичной демонстрации могут расценить как проявление небрежного обращения.

Правовой риск возникает при публичном осквернении символа, если ленту бросают на землю, топчут, рвут, сжигают, сопровождают это оскорбительными высказываниями либо снимают на видео и выкладывают в интернет. Для граждан подобные деяния влекут уголовную ответственность вплоть до лишения свободы.

«Для юридических лиц ответственность предусмотрена ч. 4 ст. 13.15 КоАП. Штраф установлен в размере от 3 млн до 5 млн рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения», — отметил парламентарий в интервью RT.

Напомним, в мае минувшего года было возбуждено уголовное дело в отношении стримера, который во время трансляции на YouTube-канале публично осквернил георгиевскую ленту. Согласно полученной информации, на видеозаписи, ставшей предметом проверки, мужчина неоднократно плюнул в георгиевскую ленту в ходе прямого эфира.