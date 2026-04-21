Бессмертный полк 2026: какого числа, где пройдёт, как принять участие Оглавление Когда и как пройдёт «Бессмертный полк» в 2026 году Где пройдут очные шествия Как принять участие онлайн Другие форматы участия Как подготовить штендер (транспарант) с портретом Георгиевская ленточка Часто задаваемые вопросы Будет ли «Бессмертный полк» в Москве в 2026 году? Если я участвовал в прошлом году, нужно ли подавать заявку снова? Можно ли участвовать без фотографии? Нужно ли регистрироваться для очного шествия? Георгиевские ленточки будут раздавать? Заключение Бессмертный полк 2026: акция пройдёт 9 мая. Формат — очно и онлайн. Регистрация на онлайн-шествие. Как сделать штендер, другие форматы участия (стадионы, автопробеги, «Стены памяти»). 21 апреля, 07:49

Девятое Мая. Парады, цветы, ветераны (их, увы, с каждым годом всё меньше). А ещё — «Бессмертный полк». Вы видели эти лица? Тысячи, сотни тысяч портретов. Молодые ребята в пилотках, девушки с косами в гимнастёрках. Наши деды. Наши прадеды. Те, кто подарил нам жизнь.

В 2026 году акция снова состоится. В каком формате? Где? Как в ней участвовать? Давайте по порядку. Отвечаем на самые главные вопросы.

Когда и как пройдёт «Бессмертный полк» в 2026 году

Важно: «Бессмертный полк» в 2026 году — это серия памятных мероприятий, которые пройдут с 1 по 11 мая. А само шествие по-прежнему проводится 9 мая. Как обычно. Никуда не переносится.

А вот форматы в этом году — смешанные. На первом месте будет безопасность людей. Где-то можно будет пройти по улице с портретом. Где-то — только онлайн. Решение принимают главы регионов. Смотрят на обстановку с безопасностью. Но организаторы подчёркивают: «Перенос акции на другие даты недопустим». Только 9 мая.

Где пройдут очные шествия

Шествие «Бессмертный полк». Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Точного списка городов России, где могут пройти очные акции «Бессмертного полка», пока нет. Решения будут приниматься ближе к празднику.

Но кое-что уже известно. Например, в Ленинградской области власти заявили, что готовы провести очные шествия в некоторых населённых пунктах. С дополнительными мерами безопасности, но провести.

А Москва? Пока решение не принято. В прошлые годы, когда очных шествий не было, столица переходила на онлайн. Скорее всего, так же будет и в этом году. Но если появятся новости — мы обновим информацию.

Санкт-Петербург? Там традиционно шествие шло по Невскому проспекту — от площади Александра Невского до Дворцовой. В 2026-м — посмотрим. Пока официально объявляется только то, что формат определяют главы регионов, а конкретные маршруты и места будут публиковаться региональными властями.

Как принять участие онлайн

Это самый надёжный способ. Даже если в вашем городе не будет уличной акции, вы всё равно сможете быть в строю.

Что нужно сделать?

Зайти на сайт 2026.polkrf.ru Зарегистрироваться. Старт регистрации — 23 апреля. Последний день — 6 мая. Авторизоваться можно через номер телефона, Сбер ID, «Одноклассники» или MAX. Загрузить фото ветерана. Если фото старое, потрёпанное — не беда. На сайте есть нейросеть Kandinsky. Она поможет восстановить снимок, раскрасить его. Если фотографии нет, можно заполнить анкету по имеющимся данным — имя, фамилия, годы жизни и другие сведения, которые есть.

Важное уточнение. Вы участвовали в прошлом году? И ваша анкета уже прошла модерацию? Тогда ничего делать не надо. Герой автоматически попадёт в трансляцию. Удобно, правда?

А дальше — 9 мая, ровно в 12:00 по местному времени включается трансляция. Она идёт по всем регионам по очереди. Сначала Дальний Восток, потом Сибирь, потом Урал, и так — до Калининграда. Вы увидите лица тысяч героев. И среди них — лицо вашего родного человека.

Кстати, за всё время существования проекта в нём уже поучаствовали около 7 миллионов человек.

Другие форматы участия

Онлайн — не единственная альтернатива. В 2026 году придумали ещё несколько способов сказать «спасибо».

«Бессмертный полк на стадионе». Футбол. Кубок России — 6 и 7 мая. РПЛ, Первая и Вторая лиги — 10 и 11 мая. Игроки, тренеры, судьи выходят на поле с портретами ветеранов. Даже болельщики на трибунах поднимают штендеры. В этом году подключаются и женские команды, и юношеские лиги. В свежих сообщениях подтверждены расширенные форматы и участие акции на стадионах, но конкретный набор турниров и дат лучше привязывать только к официальным анонсам соответствующих федераций и лиг.

Автопробеги. Машины с портретами героев едут в малые города и сёла. Там, где нет больших парадов. Останавливаются у памятников, проводят концерты для местных жителей. Дед воевал за эту землю — а они приехали к нему.

«Стена памяти». В школах, детских садах, на заводах. Обычная стена — и на ней десятки портретов, биографий, писем с фронта. Это для тех, кто не может выйти на улицу, но хочет почтить память. Такой формат также относится к цифровым и общественным форматам участия, которые развивают организаторы.

Портреты на транспорте. Автобусы, троллейбусы, служебные машины, даже самолёты. Наклейка с лицом ветерана едет или летит по своим маршрутам. И все видят.

«Бессмертный полк на передовой». Портреты героев Великой Отечественной войны появятся в зоне боевых действий СВО.

Как подготовить штендер (транспарант) с портретом

Если вы пойдёте в очное шествие — вам понадобится штендер. Это такая рамка с портретом на древке.

Какой размер лучше? А4 (20х30 см) или А3 (30х40 см). Удобно нести, видно издалека.

Где распечатать? В любом фотосалоне. Или в типографии. В Москве, кстати, эту услугу предлагают и в офисах «Мои документы». Приходите с флешкой, выбираете фото — и через 10 минут готово.

Сколько стоит? Около 450 рублей. Зависит от размера и ламинации. А ламинировать советуем обязательно. Вдруг дождь? Или ветер? Если вы решите нести штендер через весь город — он не промокнет и не помнётся.

Можно сделать самому. Берёте пластиковую трубку (в хозяйственном магазине продают). Распечатываете фото на плотной бумаге. Скрепляете скотчем. Главное — чтобы портрет смотрел вперёд.

А если фотография старая и не лучшего качества? Не беда. На сайте polkrf.ru есть специальный конструктор. Можно загрузить фото, отредактировать, добавить имя и годы жизни.

Георгиевская ленточка

Чёрно-оранжевая. Два цвета. Дым и пламя. Символ памяти. Символ благодарности.

Каждый год перед 9 мая волонтёры выходят на улицы и раздают ленточки. В 2026 году в Москве это будут делать 23–26 апреля, потом 30 апреля – 1 мая и ещё 6–8 мая. Ленточку можно получить на центральных площадях, в парках, у метро.

Важно! Георгиевская ленточка — не просто кусочек ткани. Это официальный символ воинской славы. Осквернять её нельзя: за это наказывают.

Что значит «осквернять»? Публично портить. Сжигать, например. И при этом высказывать неуважение. Если вы просто бросили ленту на землю по неосторожности — это одно. А если вы её демонстративно сожгли и сказали что-то оскорбительное — это уже статья.

По словам юриста Ивана Курбакова, за такое грозит штраф до 5 миллионов рублей. А если преступление совершено группой лиц или с использованием интернета — срок может доходить до пяти лет лишения свободы. Серьёзно. Так что относитесь к ленте с уважением. Она этого заслуживает.

Часто задаваемые вопросы

Будет ли «Бессмертный полк» в Москве в 2026 году?

Будет ли шествие «Бессмертный полк» в Москве? Фото © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Пока не известно. Решение не принято. Ориентируйтесь на онлайн-формат — он точно будет. Как только появится официальная информация, мы её добавим. Пока публично подтверждён именно общероссийский смешанный формат, а не отдельное решение Москвы. Уточняйте информацию — горячая линия «Бессмертного полка»: 8 800 20-1945-0.

Если я участвовал в прошлом году, нужно ли подавать заявку снова?

Нет. Анкета уже в базе. Ваш герой автоматически попадёт в трансляцию. Приятный сюрприз, правда?

Можно ли участвовать без фотографии?

Да. Заполните анкету на сайте, укажите имя, годы жизни, награды. Даже без фото можно подать заявку, указав известные данные о герое.

Нужно ли регистрироваться для очного шествия?

Нет. Просто приходите с портретом в точку сбора. Время и место будут опубликованы на сайтах местных администраций.

Георгиевские ленточки будут раздавать?

Да. Как обычно. График раздачи мы указали выше. И не забывайте о штрафах за противоправные действия с Георгиевской лентой.

Заключение

Бессмертный полк 2026 — это не для галочки. Не для отчёта. Это когда внук несёт портрет деда, которого никогда не видел. Когда правнучка выучила стих о войне, потому что её прабабушка была санитаркой. Когда на стадионе 20 тысяч человек встают с портретами предков, чтобы почтить их память.

Неважно, как вы участвуете. В колонне, онлайн, на автомобиле или у стены памяти. Важно — что вы участвуете. Что помните. Что передаёте память дальше, своим детям. Потому что пока мы помним — «наши павшие как часовые».

Авторы Андрей Соколов