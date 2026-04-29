Смена руля в Нижнем Новгороде: Вадим Гаранин принял «Пари НН» до конца сезона

Пост главного тренера «Пари НН» а заключительный отрезок сезона-2025/26 занял российский 55-летний наставник Вадим Гаранин. О данном кадровом решении официально объявила пресс-служба нижегородского футбольного клуба в телеграм-канале.

«Мы приветствуем Вадима Вячеславовича в Нижнем Новгороде! Желаем успехов, побед и достижения целей вместе с нашей командой», — сказано в тексте.

Известно, что Гаранин уже прибыл в расположение нижегородского клуба, где лично познакомился с футболистами команды и впервые вышел на поле с коллективом. Первая тренировка под руководством нового наставника прошла в рамках подготовки к предстоящему матчу 28-го тура МИР РПЛ, в котором «Пари НН» встретится с грозненским «Ахматом».

В Российской Премьер-Лиге Гаранин прежде возглавлял «Сочи». Что касается Первой лиги, то там он работал с «Черноморцем» из Новороссийска и «Енисеем» из Красноярска — именно с красноярской командой в сезоне-2021/22 он дошёл до полуфинала Кубка России. Пять лет тренерской биографии им было отдано Академии московского «Динамо». Есть у Гаранина и опыт работы с юношеской сборной России (возрастная категория U-15). Помимо этого, он был в составе «Арсенала», «Балтики-БФУ» и «Твери», где исполнял обязанности как главного тренера, так и его ассистента.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» расторг контракт с главным тренером Алексеем Шпилевским. представили ФК уточнили, что 38-летний специалист покинул пост по обоюдному согласию сторон. Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года. Сейчас команда занимает 15-е место в РПЛ и находится в зоне вылета. До конца сезона осталось три тура.