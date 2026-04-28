28 апреля, 11:24

«Пари НН» уволил Шпилевского за три тура до конца сезона в РПЛ

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» расторг контракт с главным тренером Алексеем Шпилевским. Об этом сообщили на сайте команды. В клубе уточнили, что 38-летний специалист покинул пост по обоюдному согласию сторон.

«38-летний специалист и нижегородский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон», — говорится в сообщении.

Вместе со Шпилевским из команды уходят его помощники Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.

Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года после ухода Виктора Гончаренко. В текущем сезоне нижегородцы провели под его руководством 33 матча в РПЛ и Кубке России, одержав семь побед при четырёх ничьих и 22 поражениях. Сейчас «Пари НН» занимает 15-е место в таблице РПЛ и находится в зоне вылета. До конца сезона осталось три тура.

Последним матчем Шпилевского у руля команды стало домашнее поражение от московского «Спартака» со счётом 1:2. Нижегородцы открыли счёт, но затем пропустили два мяча и не смогли удержать результат.

Марина Фещенко
