Акинфеев выбыл до конца сезона из-за воспаления и обратился к болельщикам

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что из-за проблем со здоровьем не сможет помочь команде до конца текущего сезона. Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале. Спортсмен продолжает бороться с воспалением, и процесс болезненный.

«Что касается наших футбольных дел. Для меня этот сезон точно завершён. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами», — отметил голкипер.

Легендарный вратарь подчеркнул, что пока не планирует завершать профессиональную карьеру и полон решимости восстановиться и набрать оптимальную форму к новому сезону.

При этом Акинфеев добавил, что команда и без него в составе продолжает борьбу: впереди важные матчи, включая встречи с «Зенитом» и «Локомотивом», а также шанс побороться за путёвку в финал Кубка.

Акинфеев призвал болельщиков сплотить вокруг команды и поддержать игроков, для которых сейчас крайне важно чувствовать, что фанаты в них верят.

«Нам надо сделать всё, чтобы достойно завершить сезон — матчи и шансы для этого ещё есть. И потом уже сесть и посмотреть, на что наработали и как жить дальше», — заключил Игорь Акинфеев.

