Акинфеев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «нога бога»

Игорь Акинфеев решил монетизировать легендарное вратарское спасение в матче 1/8 ЧМ-2018 против сборной Испании. Голкипер и капитан ЦСКА подал заявку в Роспатент и получил патент на товарный знак «нога бога», пишет РИА «Новости».

Тогда в серии пенальти Акинфеев отразил решающий удар Яго Аспаса именно ногой. Эпизод моментально стал мемом и одним из символов того турнира.

Теперь экс-голкипер национальной команды может использовать бренд по своему усмотрению. В списке разрешённых категорий — производство и продажа одежды, игрушек, безалкогольных напитков, а также образовательные и бизнес-услуги.

Ранее Акинфеев вспомнил, как в детстве едва не погиб из-за футбольных ворот. По его словам, инцидент произошёл в детстве на поле. Тяжёлые ворота, которые не удержали ребята, полетели прямо на него.