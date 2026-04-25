ЦСКА и «Рубин» разошлись нулевой ничьей в 27-м туре РПЛ

Московский ЦСКА и казанский «Рубин» разошлись миром в матче 27-го тура Российской премьер-лиги, который состоялся в Казани. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Для столичной команды эта ничья стала третьей в серии без побед, которая длится уже четыре игры (три ничьих, одно поражение). Казанцы, в свою очередь, продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей (четыре победы, четыре ничьих).

После 27 встреч ЦСКА набрал 45 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» располагается на седьмой позиции с 39 баллами. В следующем туре красно-синие 2 мая примут на своём поле петербургский «Зенит», а казанцы в тот же день отправятся в гости к калининградской «Балтике».

