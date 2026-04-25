Сайт «Спартака» лёг из-за наплыва желающих купить билеты на дерби с ЦСКА

Сайт «Спартака» не выдержал наплыва желающих купить билеты на дерби с ЦСКА и вырубился. Теперь болельщики атакуют соцсети с требованиями наладить работу ресурса.

При попытке приобрести билеты сайт команды и билетный раздел «зависают». На главной странице возникает ошибка, не отображаются турнирная таблица и календарь матчей.

В комментариях к постам красно-белых в соцсетях фанаты жалуются, что не могут купить билеты, и требуют восстановить работу. Продажа билетов на кубковое дерби с армейцами уже стартовала.

Ранее Life.ru рассказывал, что с началом сезона-2026/27 в Российской Премьер-Лиге ужесточат лимит на легионеров. Таким образом, на поле нельзя будет иметь более 7 иностранных игроков в команде, а в заявках их должно быть не более 12.