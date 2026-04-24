Меньше иностранцев: В российском футболе ужесточают лимит на легионеров

Министерство спорта РФ утвердило новые правила по числу иностранных игроков в российском футболе. Ограничения начнут действовать с сезона-2026/27. О подписании приказа сообщил глава ведомства Михаил Дегтярёв.

«Со следующего сезона 2026/2027 в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7», — заявил он.

Сейчас действуют более мягкие нормы: клубам разрешено заявлять до 13 легионеров и одновременно выпускать на поле до 8.

Изменения приняты, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников. Дегтярёв объяснил, что 70% средств из бюджета клубов РПЛ идёт на зарплаты иностранных игроков, при это на детско-юношеский спорт команды тратят всего 6% (7,4 млрд из 120 млрд рублей суммарного бюджета всех команд лиги).

В планах Минспорта постепенно доведение лимита до параметров 5/10, но дальнейшие решения будут приниматься вместе с клубами.

Тема лимита обсуждается уже давно, а сам спор обычно крутится вокруг двух вещей — качества чемпионата и времени для российских игроков. Сторонники ужесточения говорят, что это даст больше практики нашим футболистам, противники опасаются падения уровня лиги и сокращения конкуренции за места в составе.