Валерий Карпин назвал «злом» лимит на легионеров в российском футболе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал злом планируемое ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Свою позицию наставник, также возглавляющий московское «Динамо», озвучил в беседе с журналистами.

«Прочитайте интервью 2008 года, я там всё объяснял. Если коротко, то ограничение — это зло. Миллион нюансов, я даже не говорю про деньги», — заявил Карпин.