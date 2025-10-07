Валерий Карпин назвал «злом» лимит на легионеров в российском футболе
Валерий Карпин. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал злом планируемое ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Свою позицию наставник, также возглавляющий московское «Динамо», озвучил в беседе с журналистами.
«Прочитайте интервью 2008 года, я там всё объяснял. Если коротко, то ограничение — это зло. Миллион нюансов, я даже не говорю про деньги», — заявил Карпин.
Ожидается, что новый лимит на легионеров в РПЛ начнёт действовать с сезона 2028/29. По словам министра спорта Михаила Дегтярёва, число иностранцев ограничится пятью на поле и десятью в заявке. Сейчас в заявке клуба могут находиться до 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут быть восемь.
