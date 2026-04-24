Жёны хоккеистов ЦСКА стали избегать расставшуюся с Нестеровым Камилу Валиеву

Камила Валиева. Обложка © Telegram / Kamila Valieva

Жёны хоккеистов московского ЦСКА прекратили общение с фигуристкой Камилой Валиевой после того, как она рассталась с защитником клуба Никитой Нестеровым. Об этом узнал Mash на спорте.

По данным телеграм-канала, девушки отписались от спортсменки в социальных сетях и стараются избегать встреч с ней. Причиной стал разрыв Валиевой с хоккеистом, а также её критические высказывания в адрес бывшего возлюбленного. В клубе опасаются, что из-за этого инцидента армейцы могут лишиться одного из ведущих защитников.

Фигуристка в долгу не осталась и тоже отписалась от бывших подруг.

Камила Валиева рассталась с 33-летним хоккеистом Нестеровым
Ранее Life.ru рассказал, как прошло первое после долгого перерыва выступление Камилы Валиевой. Фигуристка вышла на каток Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге. По итогам короткой программы она заняла лишь четвёртую строчку, тогда как лидерство захватила Аделия Петросян. Валиева вышла под кавер-версию «Утомлённого солнца», рискнула исполнить четверной тулуп (разрешённый специальным регламентом), но упала на приземлении.

