23 апреля, 14:27

Камила Валиева рассталась с 33-летним хоккеистом Нестеровым

19-летняя фигуристка Камила Валиева и 33-летний хоккеист Никита Нестеров расстались. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте». По данным источника, спортсмены поссорились и решили прекратить отношения.

Несколько дней назад Валиева поставила лайк под публикацией с фразой «Общаться с 34-летним мужчиной очень прикольно до момента, пока ты не поняла, почему он до сих пор свободен в свои 34». Нестеров после разрыва улетел на Урал, не сумев договориться о подлении контракта с ЦСКА.

Слухи о романе пары появились зимой 2025 года. С тех пор их не раз замечали вместе, а фигуристка также посещала матчи ЦСКА, за который выступал хоккеист.

Валиева стала четвёртой в первой короткой программе после возвращения

Ранее Камила Валиева допустила падение при попытке исполнить четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Это был первый крупный старт для 19-летней спортсменки после завершения четырёхлетней дисквалификации.

BannerImage
Полина Никифорова
