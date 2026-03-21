Валиева стала четвёртой в первой короткой программе после возвращения

Фигуристка Камила Валиева заняла четвёртое место в короткой программе на Кубке Первого канала, который проходит в Санкт-Петербурге. Лучший результат в дисциплине показала Аделия Петросян.

Валиева вышла на лёд с программой под кавер «Утомлённое солнце», но прокат не обошёлся без ошибок. Спортсменка рискнула исполнить четверной тулуп – элемент, разрешённый специальным регламентом турнира, – однако упала при приземлении. В остальном выступление было более стабильным: фигуристка чисто выполнила аксель в 2,5 оборота и каскад с небольшой помаркой, набрав 70,09 балла.

Победу в короткой программе одержала Петросян с результатом 76,45 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва, третьей стала Алиса Двоеглазова. Турнир продолжится произвольными программами, где спортсменки смогут улучшить позиции.

Ранее Life.ru писал, что Аделия Петросян откровенно рассказала о своих чувствах после Олимпиады в Милане. По её словам, Игры стали настоящим эмоциональным ударом. Фигуристка призналась, что пока не ставит жёстких целей и просто продолжает идти вперёд шаг за шагом.