Валиева не смогла исполнить четверной тулуп на Кубке Первого канала

Фигуристка Камила Валиева допустила падение при попытке исполнить четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Правила турнира позволяют девушкам включать четверные прыжки в этот сегмент соревнований.

Валиева не смогла чисто приземлить элемент. При этом её соперница Аделия Петросян, напротив, успешно справилась с четверным тулупом. Это первый крупный старт для 19-летней спортсменки после завершения четырёхлетней дисквалификации за употребление запрещённого препарата триметазидина.