21 марта, 14:35

Валиева не смогла исполнить четверной тулуп на Кубке Первого канала

Фигуристка Камила Валиева допустила падение при попытке исполнить четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Правила турнира позволяют девушкам включать четверные прыжки в этот сегмент соревнований.

Валиева не смогла чисто приземлить элемент. При этом её соперница Аделия Петросян, напротив, успешно справилась с четверным тулупом. Это первый крупный старт для 19-летней спортсменки после завершения четырёхлетней дисквалификации за употребление запрещённого препарата триметазидина.

Жулин: Камила Валиева на две головы выше американки Алисы Лю
Ранее фигуристка Аделия Петросян набрала 141,64 балла в произвольной программе и 214,53 балла по сумме двух прокатов, заняв шестое место на Олимпиаде в Италии. Она попыталась исполнить четверной тулуп, но прыжок оказался недокрученным, и фигуристка упала. Остальную программу откатала без ошибок, вращения и дорожку шагов оценили четвёртым уровнем сложности. Она рассказала, что Олимпиада помогает спортсмену лучше узнать себя независимо от результата. По её словам, это встряска с очень сильными, пока болезненными эмоциями, и это нормально.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
