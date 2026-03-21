Валиева не смогла исполнить четверной тулуп на Кубке Первого канала
Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Фигуристка Камила Валиева допустила падение при попытке исполнить четверной тулуп в короткой программе на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Правила турнира позволяют девушкам включать четверные прыжки в этот сегмент соревнований.
Валиева не смогла чисто приземлить элемент. При этом её соперница Аделия Петросян, напротив, успешно справилась с четверным тулупом. Это первый крупный старт для 19-летней спортсменки после завершения четырёхлетней дисквалификации за употребление запрещённого препарата триметазидина.
Ранее фигуристка Аделия Петросян набрала 141,64 балла в произвольной программе и 214,53 балла по сумме двух прокатов, заняв шестое место на Олимпиаде в Италии. Она попыталась исполнить четверной тулуп, но прыжок оказался недокрученным, и фигуристка упала. Остальную программу откатала без ошибок, вращения и дорожку шагов оценили четвёртым уровнем сложности. Она рассказала, что Олимпиада помогает спортсмену лучше узнать себя независимо от результата. По её словам, это встряска с очень сильными, пока болезненными эмоциями, и это нормально.
