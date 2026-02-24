Жулин: Камила Валиева на две головы выше американки Алисы Лю

Тренер Александр Жулин высказался о сравнении российской фигуристки Камилы Валиевой и американки Алисы Лю, выигравшей золото Олимпиады-2026 в Италии.

По словам специалиста, он не оспаривает законность победы Лю и признаёт её высокий уровень. Однако, как отметил Жулин, говорить о безусловном лидерстве американки в мировом фигурном катании преждевременно.

«Уж слишком сильное падение в баллах и технических элементах по сравнению с прошлыми Играми, где доминировали наши фигуристки. Та же Валиева на две головы выше Лю, она на льду умеет делать всё. Талант Камилы безграничен, и я очень надеюсь, что он ещё будет оценён по достоинству. Сложно принять тот факт, что Лю – олимпийская чемпионка, а Валиева – нет», – заявил Жулин «Советскому спорту».

Камила Валиева не смогла выступить на Олимпиаде-2026 из-за действующей дисквалификации по решению международных спортивных инстанций по делу о нарушении антидопинговых правил. Сама фигуристка и её представители ранее заявляли о несогласии с вынесенными решениями.

Кроме того, на Играх в Италии российские спортсмены участвовали в ограниченном составе и под нейтральным статусом. В женском одиночном катании российское представительство оказалось минимальным по сравнению с предыдущими Олимпиадами, где именно россиянки формировали высшую планку сложности и технического контента.

На прошлых Играх доминирование российских фигуристок фактически задавало темп всей дисциплине: программы строились вокруг ультра-си, максимальной технической базы и высокой плотности элементов. В Милане-2026 турнир прошёл уже в иной конкурентной конфигурации.