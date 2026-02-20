«Золото берут без прыжков»: Тарасова жёстко прошлась по уровню ОИ-2026 после отстранения фигуристок из России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уровень женских соревнований на Олимпиаде-2026. В беседе с Life.ru она связала снижение итоговых баллов с отстранением российских фигуристок.

Конечно, есть ощущение на Олимпиаде-2026, что девушкам не с кем стало соревноваться после того, как отстранили наших спортсменок, и поэтому сильно упали итоговые баллы. Сейчас получают золото и без прыжков Татьяна Тарасова Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию

Она отметила, что спортсменки перестали стремиться к четверным из-за сложности и травматичности элементов. По словам тренера, такие прыжки даны не каждому — из российских фигуристок их стабильно исполняла только Александра Трусова.

«Вообще, у нас только Саша Трусова прыгала четверной. Вот сейчас Аделия вчера попробовала, но упала. Работают над этим. Это индивидуальное качество: один человек прыгает, а другой не прыгает», — добавила Тарасова.