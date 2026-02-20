Ягудин — о золоте американской фигуристки Алисы Лю: «Русские так не умеют»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал итоги женского одиночного катания на Олимпиаде в Милане. Он назвал абсолютно справедливым золото американки Алисы Лю, которая поднялась с третьего места после короткой программы на первую строчку.

«Абсолютно справедливое золото. Просто так кататься, как Алиса Лю, русские так не умеют. Это просто по фану…» — сказал спортсмен в беседе с ДоброFON.

Он отметил, что американка выступала без зажатости и волнения. Ещё до старта она говорила, что медаль для неё не главное — она просто получает удовольствие от участия в Играх.