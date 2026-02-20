Американская фигуристка Алиса Лью стала победительницей Олимпийских игр в Милане
Алиса Лью. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Олимпийский турнир по женскому одиночному катанию в Милане завершился победой американской фигуристки Алисы Лью. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 226,79 балла.
Серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — ещё одна представительница Японии Ами Накаи (219,16). Россиянка Аделия Петросян заняла итоговое шестое место с результатом 214,53 балла.
Напомним, золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,64 балла). Серебро и бронзу взяли японцы Юма Кагияма (280,06) и Сун Сато (274,90). Российский фигурист Пётр Гуменник завершил турнир на шестом месте, набрав 271,21 балла по сумме двух программ. При этом у многих остались вопросы к судьям.
