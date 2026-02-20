Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 22:11

Американская фигуристка Алиса Лью стала победительницей Олимпийских игр в Милане

Алиса Лью. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Алиса Лью. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Олимпийский турнир по женскому одиночному катанию в Милане завершился победой американской фигуристки Алисы Лью. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 226,79 балла.

Серебряную медаль завоевала японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — ещё одна представительница Японии Ами Накаи (219,16). Россиянка Аделия Петросян заняла итоговое шестое место с результатом 214,53 балла.

Петросян упала с четверного тулупа во время произвольной программы на Олимпиаде
Петросян упала с четверного тулупа во время произвольной программы на Олимпиаде

Напомним, золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,64 балла). Серебро и бронзу взяли японцы Юма Кагияма (280,06) и Сун Сато (274,90). Российский фигурист Пётр Гуменник завершил турнир на шестом месте, набрав 271,21 балла по сумме двух программ. При этом у многих остались вопросы к судьям.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Олимпиада в Милане
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar