Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 22:10
5693

Российская фигуристка Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в Милане

Аделия Петросян. Обложка © ТАСС/AP/Stephanie Scarbrough

Аделия Петросян. Обложка © ТАСС/AP/Stephanie Scarbrough

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла итоговое шестое место на Олимпийских играх в Италии. Об этом стало известно после завершения произвольной программы в женском одиночном катании.

По сумме короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла. За короткую программу она получила 72,89 балла, за произвольную — 141,64.

В произвольной программе спортсменка исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, а также каскад из тройного флипа и двойного тулупа, но упала при выполнении четвергого тулупа.

Аделии Петросян 18 лет. Она трижды становилась чемпионкой России и выигрывала финал Гран-при России.

В ISU подтвердили, что Гуменник не выступит на гала-концерте Олимпийских игр
В ISU подтвердили, что Гуменник не выступит на гала-концерте Олимпийских игр

Напомним, у мужчин россиянин Пётр Гуменник также стал шестым. Он блестяще откатал произвольную программу, но получил за неё 184,49 балла. В короткой программе он занял 12-е место с результатом 86,72 балла. По сумме двух выступлений российский фигурист набрал 271,21 балла.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Олимпиада в Милане
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar