Российская фигуристка Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в Милане

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла итоговое шестое место на Олимпийских играх в Италии. Об этом стало известно после завершения произвольной программы в женском одиночном катании.

По сумме короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла. За короткую программу она получила 72,89 балла, за произвольную — 141,64.

В произвольной программе спортсменка исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, а также каскад из тройного флипа и двойного тулупа, но упала при выполнении четвергого тулупа.

Аделии Петросян 18 лет. Она трижды становилась чемпионкой России и выигрывала финал Гран-при России.

Напомним, у мужчин россиянин Пётр Гуменник также стал шестым. Он блестяще откатал произвольную программу, но получил за неё 184,49 балла. В короткой программе он занял 12-е место с результатом 86,72 балла. По сумме двух выступлений российский фигурист набрал 271,21 балла.